Meteorologen: Rockfans am Nürburgring drohen Gewitter, Hagel und Sturm

Von Südwesten zögen am Freitag Gewitter auf, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag in Offenbach. Dies sei zuerst nur lokal der Fall. Örtlich seien aber gerade in höheren Lagen wie der Eifel bis zu 30 Liter Regen in der Stunde möglich und Schauer mit Hagelkörnern bis zu zwei Zentimetern Größe. Noch heftiger werde voraussichtlich der Samstag. «Da geht es allgemein turbulent zu», sagte der Meteorologe. Zu erwarten seien vielerorts heftige Gewitter, hinzu kämen dann noch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. Erst am Sonntag beruhige sich das Wetter wieder.



Auch Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net warnt vor Unwettern am Freitag: „In der schwül-warmen Luft ziehen aus Frankreich Schauer und Gewitter heran. Die treffen ab den Nachmittagsstunden auch auf die Eifel. Dann kann es dort regional ordentlich krachen. Starkregen, Hagel und auch Sturmböen können dabei sein. So ein heftiges Gewitter MUSS nicht, es KANN aber auch direkt das Festival-Gelände von Rock am Ring treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings recht hoch, denn die Gewitterlage dauert bis in die Nacht hinein an und morgen flammt das ganze weiter auf, es verstärkt sich sogar noch", erklärt der Meteorologe. Am Samstag könnte auch Rock am Park in Nürnberg betroffen sein.