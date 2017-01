Minister: Käufer für Flughafen Hahn soll im Januar feststehen

(SPD) am Donnerstag vor dem Landtags-Innenausschuss in Mainz. In der Schlussphase des Verkaufspokers sind noch drei Bieter im Rennen: die Firma ADC mit dem chinesischen Partnerkonzern HNA, das US-chinesische Konsortium Henan American Machinery und die kasachische MG Holding. Ein erster Verkaufsversuch an eine dubiose chinesische Firma war im Sommer 2016 gescheitert.

Der Hunsrück-Flughafen gehört zum großen Teil dem Land Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen. In einer fehlenden Genehmigung für die Entgeltordnung durch die Luftfahrtbehörde sehen Verkehrsministerium und Flughafen indes anders als die CDU-Opposition kein Problem. Der heutige Flughafen-Chef Markus Bunk sagte vor dem Ausschuss: «Es stört nicht.» Die Entgeltordnung habe nicht mehr die Bedeutung wie früher, als Fluggesellschaften vor willkürlichen Vereinbarungen geschützt werden sollten. Das Verkehrsministerium erklärte, es liege eine nach außen wirksame Entgeltordnung vor. Der Landesbetrieb Mobilität hatte die von den Airlines gezahlten Entgelte 2012 nicht genehmigt. Damals fehlten Unterlagen.