hinzubekommen, dass die Menschen einfach vergnügt feiern können mit dem Gefühl, ihre Sicherheit ist gewährleistet», sagte Lewentz am Montag bei einem Besuch des Sicherheitsstabes in Mainz.

Zum Bürgerfest an diesem Montag und zur zentralen Einheitsfeier an diesem Dienstag wird in Mainz insgesamt eine halbe Million Besucher erwartet. Mit Blick auf eine Demonstration an diesem Dienstag, zu der hunderte Teilnehmer erwartet werden, sagte Lewentz: «Wir haben gar keine Hinweise darauf, dass es irgendwo gewalttätige Auseinandersetzungen gibt, die angekündigt sind oder wo wir durch Voraufklärung Hinweise darauf haben.»