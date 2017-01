Ministerium bereitet Leitlinien für Grundschulangebot vor

Kleine Grundschulen kommen auf den Prüfstand: Das Bildungsministerium stellt dem Landtag am 31. Januar «Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot» vor. Darin sollen nach Angaben von Ministerin Stefanie Hubig (SPD) die im Schulgesetz ermöglichten Ausnahmen vom Grundsatz präzisiert werden, dass es in jeder Grundschule für jede der vier Klassenstufen auch mindestens eine Klasse geben muss.

«Es ist kein Geheimnis, welche Schulen klein sind», sagt der Landesgeschäftsführer des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Hjalmar Brandt, vor einer Pressekonferenz am Montag in Mainz. Im aktuellen Schulverzeichnis des Statistischen Landesamts werden 83 Grundschulen mit weniger als 50 Schülern aufgeführt. An der kleinsten Grundschule in Klotten an der Mosel werden in diesem Schuljahr sieben Kinder unterrichtet: Um Lesen, Schreiben und Rechnen kümmern sich zwei Vollzeit-Lehrkräfte der Alois-Thomas-Grundschule, unterstützt von einer Teilzeit-Lehrkraft. An der größten der 964 Grundschulen in Rheinland, der Erich-Kästner-Schule in Ludwigshafen, werden rund 500 Kinder unterrichtet.

Für die Erfüllung des pädagogischen Auftrags seien bestimmte Anforderungen an die Größe einer Schule erforderlich, mahnte der Landesrechnungshof bereits 2006. «Zu kleine Schulen erschweren außerdem den wirtschaftlichen Einsatz von Lehrkräften.»

VBE-Geschäftsführer Brandt hat dafür Verständnis: «An kleinen Schulen ist es schwieriger, die Unterrichtsversorgung aufrechtzuerhalten. Wenn jemand ausfällt, wird Ersatz schnell zum Problem.» Aber er sorgt sich auch um die Lebensqualität im ländlichen Raum: «Die Geschäfte sind schon aus den Dörfern raus. Jetzt sind die Sparkassen dran. Wenn dann auch noch die Schule geschlossen wird, sieht es ganz traurig aus.»

Der VBE befürchtet, dass die angekündigte Einsparung von 310 Lehrerstellen bis zum Ende der Legislaturperiode vor allem auf Kosten der Grundschulversorgung gehen könnte. Der Verband unter dem Dach des Deutschen Beamtenbunds (DBB) vertritt vor allem Grundschullehrer.

Bildungsministerin Hubig sieht aber keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Überprüfung kleiner Grundschulen und den Einsparungen als Teil der im Koalitionsvertrag beschlossenen Kürzungen von insgesamt 2000 Stellen in der Landesverwaltung. Bei der Überprüfung gehe es vor allem darum, die Grundschulen pädagogisch und organisatorisch fit für die Zukunft zu machen. Dabei gelte das Motto 'Kurze Beine, kurze Wege' in Rheinland-Pfalz auch weiterhin. Die 310 Stellen sollen nach ihren Angaben wegfallen, indem Ressourcen im gesamten schulischen Bereich effektiver eingesetzt werden, so dass Stellen, die durch Ruhestand frei werden, teilweise nicht mehr besetzt werden.