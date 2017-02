Misereor eröffnet am kommenden Sonntag Fastenaktion in Trier

Stephan Ackermann streckt in Burkina Faso einem Jungen seine Hand entgegen. Foto: A. Zender/Archiv Foto: dpa

(Trier (dpa/lrs)) Der bundesweite Startschuss der Fastenaktion des bischöflichen Hilfswerks Misereor fällt am kommenden Sonntag in Trier. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto «Die Welt ist voller Ideen. Lass sie wachsen». Partnerland ist Burkina Faso in Westafrika.