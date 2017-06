Missglückte Flucht nach 60-Euro-Diebstahl - Täter bricht sich beide Beine

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Parchim (dpa)) Ein mutmaßlicher Ladendieb hat sich bei der Flucht aus dem Fenster eines Baumarkts in Mecklenburg-Vorpommern beide Beine gebrochen. Mit zwei Komplizen soll er in Parchim Waren im Wert von knapp 60 Euro gestohlen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.