Der Mann hatte die Möglichkeit genutzt, die Rennstrecke mit seinem Privatauto zu befahren, wie die Polizei Adenau am Sonntag mitteilte.



Dann habe er eine Panne gehabt und sei auf der Rennstrecke entgegen der Fahrtrichtung in Richtung der Zufahrt Breidscheid gelaufen. Ein anderer Hobby-Rennfahrer sei angerast gekommen und habe dem Mann nicht mehr ausweichen können.



Nach Angaben der Polizei erwischte er ihn zwar nicht frontal, aber tödlich. Der Mann erlag kurze Zeit später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.