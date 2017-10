Mit gestohlenem Auto in Supermarkt gerast

Der Jugendliche (16) und die beiden 20-Jährigen flüchteten ohne Beute aus dem Laden und wurden kurz nach der Tat am frühen Sonntagmorgen vorübergehend festgenommen, wie die Polizei in Simmern am Montag mitteilte. Das Trio hatte zunächst zwei Autos von einem Firmengelände in Gemünden gestohlen und war mit einem davon in den Haupteingang des Supermarkts in Kirchberg gerast. Das Auto verkeilte sich jedoch in dem Glas. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut - mit dem zweiten gestohlenen Wagen und versenkten ihn in einem Teich in der Nähe von Unzenberg. Das Auto musste von der Feuerwerk und dem DLRG geborgen werden.