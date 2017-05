Mit der Installation will der gebürtige Düsseldorfer einen weiteren Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. 2015 stellte Schabbach gleich zwei Rekorde auf: Mit seinem «Lichtdorf» in seinem Wohnort Morbach-Hundheim, in dem er mehr als 100 Gebäude zum Leuchten brachte. Und in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) strahlte er Hausfassaden durchgängig über 1,5 Kilometer an.

Mit dem Projekt an der Hochmoselbrücke bedankt sich der Künstler zudem für den Kulturpreis 2016 des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Die Hochmoselbrücke ist seit 2011 im Bau und soll Ende 2018 fertig werden.