Moselwinzer mit kleinster Ernte seit Jahrzehnten

Vereins Moselwein und Mosel-Weinbaupräsident Rolf Haxel am Freitag in Kanzem (Kreis Trier-Saarburg). Im Vergleich zum Vorjahr haben die Winzer an Mosel, Ruwer und Saar rund 150 000 Hektoliter weniger im Keller (minus 25 Prozent).

Mit der geernteten Qualität seien die Winzer aber zufrieden. Der 2017er biete das ganze Spektrum vom Qualitätswein bis zur Trockenbeerenauslese, sagte Moselwein-Geschäftsführer Ansgar Schmitz. Zudem stelle der Jahrgang noch einen weiteren Rekord auf: Der Start der Lese Ende August sei «der früheste Erntebeginn seit Menschengedenken» an der Mosel gewesen.

Das Anbaugebiet Mosel ist mit einer Rebfläche von gut 8800 Hektar deutschlandweit das fünftgrößte. Es erstreckt sich von Perl im Saarland bis nach Koblenz.