Motorradfahrer rutscht in Losheim unter stehendes Auto und stirbt

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Losheim (dpa/lrs)) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) ums Leben gekommen. Der 52-Jährige bemerkte am frühen Sonntagnachmittag zu spät, dass ein Auto an einer Kreuzung anhalten musste.