Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Wohnmobil

Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Arno Burgi/Archiv Foto: dpa

(Alken (dpa/lrs)) Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist an der Mosel ungebremst in ein entgegenkommendes Wohnmobil geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.