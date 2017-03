Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den in Trier geborenen Sozialethiker Nell-Breuning (1890-1991) verliehen. Die Laudatio hält die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU).

Zu den früheren Preisträgern gehören die Politiker-Brüder Hans-Jochen (SPD) und Bernhard Vogel (CDU), der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) und der CDU-Sozialpolitiker Heiner Geißler.