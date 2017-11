Musikschulen in Rheinland-Pfalz klagen über zu wenig Geld und zu wenig Lehrer

Viele Musikschulen bieten Eltern an, eine Geige für das Kind zu leihen. Foto: Angelika Warmuth

(Frankenthal) Die Musikschulen in Rheinland-Pfalz klagen über einen Mangel an Nachwuchslehrern. Immer weniger junge Menschen interessierten sich für den Beruf, weil er als sozial unsicher wahrgenommen werde, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, Christoph Utz, der Deutschen Presse-Agentur. Das Thema stand auch auf dem Programm der Mitgliederversammlung des Verbandes am Freitag in Frankenthal.