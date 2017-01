Mutmaßliche Doppelmörder sollen auch Sohn erpresst haben

hohe Summe zahle, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, am Montag. Zur Geldübergabe kam es aber nicht, weil der Mann die Polizei einschaltete. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Die Verdächtigen - zwei Männer im Alter von 49 und 37 Jahren sowie eine 42 Jahre alte Frau - sitzen in Untersuchungshaft. Sie waren vor rund eineinhalb Wochen festgenommen worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie einen 49 Jahre alten Bauunternehmer aus dem pfälzischen Mutterstadt getötet haben, weil sie an sein Geld kommen wollten. Sie sollen außerdem für den Tod eines 64-jährigen Mannes verantwortlich sein, dessen Leiche im November 2016 in der Nähe eines Ludwigshafener Schwimmbads gefunden worden war. Sein Sohn ist derjenige, bei dem es das Trio ebenfalls versucht haben soll.

Der 49-Jährige soll Medienberichten zufolge auf einer Reise entführt und erpresst worden sein. Seine Leiche wurde am 6. Januar in einem Wald bei Bad Dürkheim gefunden. Sein Auto entdeckten die Fahnder in Mannheim - wie das Fahrzeug des 64-Jährigen.