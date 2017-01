Mutmaßlicher Bombenbauer hatte Hausverbot an seiner Ex-Schule

„Daher wurde zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 ein Hausverbot erteilt.“ Darüber hatte zuvor das ARD-Magazin „Report Mainz“ berichtet. Der vermutlich religiös radikalisierte Deutsch-Iraker soll am 26. November zunächst vergeblich versucht haben, ein mit Sprengpulver gefülltes Konservenglas zu zünden.



Am 5. Dezember soll er es in einer Tasche nahe dem Rathaus deponiert haben, wo es entdeckt wurde. Dabei wurde er gefasst. Der in Ludwigshafen geborene Junge ist wegen seines Alters strafunmündig und derzeit in einer geschlossenen Einrichtung.



Laut ADD war es dem Schüler schwergefallen, sich an Regeln zu halten und sich in die Klassen- und Schulgemeinschaft zu integrieren. Die Schule habe immer wieder das Gespräch mit ihm und seinen Eltern gesucht. Als das nicht wirkte, habe die Schule Maßnahmen ergriffen. Im Herbst 2014 sei das Jugendamt eingeschaltet worden.