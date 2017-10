Das schnelle Bremsen des Lokführers habe ein Unglück verhindert, teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern am Montag mit. Die 40-Jährige war demnach am Sonntagabend zunächst an mehreren Autos vorbeigefahren, die vor der geschlossenen Halbschranke und dem Rotlicht an der Bahnstrecke standen. Beim Überqueren blieb ihr Autos an der Schranke hängen, dabei riss der Außenspiegel ab. Sie fuhr weiter, Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Unfallflucht.