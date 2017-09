Nabu-Stiftung bekommt große ehemalige Militärfläche bei Saarburg

Die feierliche Übertragung der insgesamt 526 Hektar vom Bund an die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe ist an diesem Donnerstag auf der Schmidtenhöhe bei Koblenz geplant, wie der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz in Mainz am Montag mitteilte.



Es gehe um 138 Hektar bei Saarburg, 153 Hektar bei Westerburg sowie 235 Hektar der Schmidtenhöhe. Angekündigt habe sich auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

«Das wird ein wunderschöner Tag für die Natur», sagte der Geschäftsführer des Nabu Rheinland-Pfalz, Olaf Strub. «Es ist das erste Mal, dass in Rheinland-Pfalz so große Flächen an die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe übertragen werden.»

Viele einstige Militärgebiete gelten heute als Naturparadiese im dicht besiedelten Deutschland. Denn sie sind oft groß, werden kaum von Straßen zerschnitten, haben keine Dünger- oder Pestizidbelastung und sind häufig von Zäunen umfriedet. «Trotz der Panzer früher sind diese Flächen dann sehr störungsarm», erklärte Strub.

Für die Flächen der Nabu-Stiftung würden Nutzungskonzepte erarbeitet. Die Schmidtenhöhe bei Koblenz zum Beispiel werde heute von insgesamt vier bis fünf Dutzend Rindern und Pferden robuster Rassen für seltene Fauna und Flora offengehalten. Andernfalls würde das ehemalige Militärgebiet langfristig von Wald bedeckt.