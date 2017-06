Der Ex-Fremdenlegionär war vom Landgericht Darmstadt 2014 wegen der Sprengung von 31 Automaten bereits zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Im August 2016 kam er auf Bewährung frei, nachdem er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hatte. Bereits am 12. August soll er erneut einen Fahrscheinautomaten mit Gas gesprengt haben.

Innerhalb weniger Wochen folgten laut Staatsanwaltschaft Anschläge auf Automaten in Salmtal, in Merchweiler (Saarland), Runkel (Hessen), Magdeburg und Stuttgart begangen haben. Dabei erbeutete der Mann insgesamt rund 6500 Euro und richtete einen Sachschaden von etwa 165 000 Euro an, wie die Anklagebehörde erklärte.