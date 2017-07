Nach Großeinsatz in Ludwigshafen: 27-Jähriger soll mit Sprengung gedroht haben

Polizei-Fahrzeug vor dem St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Foto: Maximilian Perseke/Archiv Foto: dpa

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Mit der Drohung, Ärzte und Polizisten in die Luft zu sprengen, soll ein 27-Jähriger den Großeinsatz vom vergangenen Freitag in Ludwigshafen ausgelöst haben. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, am Montag auf Anfrage.