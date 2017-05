Nach Regen starten Rheinland-Pfalz und Saarland trocken in die Woche

Sonnenschein und Quellwolken wechselten sich am Samstag in der Region ab, am Mittag kam es zu einigen Schauern und Gewitter. Vereinzelt kann es zu kräftigen Regengüsse und starken Böen kommen, an manchen Stellen bleibt es freundlich und trocken. Die Höchstwerte liegen am Samstag zwischen 17 Grad im Schwarzwälder Hochwald und 22 Grad an der Mosel und an der Ruwer. Von Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht schauert und gewittert es zunächst weiter, später lockern die Wolken auf und örtlich entsteht Nebel. Dazu kühlt es ab auf 12 bis 9 Grad.





Am Sonntag sollten die Rheinland-Pfälzer und Saarländer allerdings einen Regenschirm mitnehmen: Am Mittag drohen Schauer und teilweise Gewitter, die zum Abend hin jedoch wieder abklingen. Die Temperatur erreicht 20 bis 23 Grad, in den Hochlagen 18 Grad.



Am Montag ist es gering bewölkt oder wolkig und überwiegend niederschlagsfrei. Es wird erneut mild bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad, im Bergland um 18 Grad. Bewölkt und trocken wird auch der Dienstag. Im Süden zeigt sich dann bei weniger Wolken für längere auch die Sonne. Die Höchstwerte klettern auf 23 bis 27 Grad, in höheren Lagen auf 22 Grad.