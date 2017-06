Nach «Rock am Ring»: Innenminister Lewentz will bessere Personalkontrolle

Nach einem Fehler bei der Prüfung von Personal des Musikfestivals «Rock am Ring» fordert der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine bessere Kontrolle bei Großveranstaltungen. «Wir müssen erwarten können, dass wir 100 Prozent des eingesetzten Personals kontrollieren können», sagte Lewentz am Mittwoch in Mainz. «Es darf nicht sein, was am Ring geschehen ist.» Zwei Männer hätten dort die Möglichkeit gehabt, sich auf dem Festivalgelände vermutlich ohne Beschränkung zu bewegen, seien aber nicht in den Akkreditierungslisten gewesen. Bei ihnen seien andere oder veränderte Namen angegeben worden.

Wegen möglicher Terrorgefahr war das Festival mit fast 90 000 Besuchern am Nürburgring am Freitag unterbrochen worden. Die Polizei war am Donnerstag - einen Tag vor Beginn des Festivals - bei einer Verkehrskontrolle zweier Männer aus Hessen auf die potenzielle Gefahr gestoßen. Den Beamten fiel auf, dass beide Männer Armbändchen mit uneingeschränktem Zugang hatten. Ihre Namen passten aber nicht zu Personallisten der Veranstalter für die Sicherheitsüberprüfung. Nach Angaben von Andreas Sarter vom Lagezentrum im Innenministerium waren mehr als 5000 Menschen für «Rock am Ring» als Personal registriert.

«Bei den (...) erweiterten Untersuchungen haben wir durchaus Bezüge zu Terrorismus im weiteren Sinne finden können», sagte Lewentz. Die Polizei müsse von den Veranstaltern die Namen bekommen, die in Ausweisen stünden. Der Ressortchef will das Problem bei der Innenministerkonferenz (IMK) in der kommenden Woche in Dresden ansprechen. Was für «Rock am Ring» gelte, gelte für den nahen G20-Gipfel in Hamburg und die zentrale Feier am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Mainz. Möglicherweise könne dies eine Lösung sein: «Hinter jedem Namen muss eine Ausweiskopie liegen.»

Die beiden Aushilfen und ein dritter Mann aus Hessen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren waren vorübergehend festgenommen worden. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte den Verdacht einer Verbindung mit der dschihadistisch-salafistische Szene in Hessen bestätigt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt verwies auf ein Verfahren im vergangenen Jahr. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet.