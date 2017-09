Die Mordkommission rief am Dienstag eventuelle Zeugen auf, Beobachtungen zu melden, die sie am vergangenen Donnerstag in der Nähe der Wohnung gemacht haben. Details zu der Tat gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die Tote war in einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Wiebelskirchen gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.