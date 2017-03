Nach Überfall auf Taxi: Mann liefert sich in Speyer Verfolgungsjagd mit Polizei - Drei Verletzte

(Speyer (dpa/lrs)) Ein Mann hat sich bei Speyer mit zwei geraubten Autos eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mindestens einen Menschen schwer und zwei leicht verletzt. Er überfiel am Donnerstagabend eine Taxifahrerin in Speyer und raste mit ihrem Auto auf die Bundesstraße 9, wie die Polizei am Freitag mitteilte.