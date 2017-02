Nach latenter Explosionsgefahr: Feuer in Chemiefirma in Edenkoben unter Kontrolle

Foto: Frank Goebel

(Edenkoben (dpa/lrs)) In einem Chemieunternehmen in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand nach wenigen Stunden weitgehend unter Kontrolle.