Am Dienstagabend erhielt sie die erlösende Nachricht, wie sie auf Facebook schrieb: «Das Handy ist wieder da [...] Der Finder hat bei mir angerufen [...] Wir sind total glücklich! Vielen Vielen Dank!» Die Koblenzer Bundespolizei gab das ersehnte Handy am Mittwochnachmittag nach Angaben einer Sprecherin an die Besitzerin zurück.

Die Frau aus Bacharach hatte sich an die Facebook-Nutzer gewandt, nachdem ihr Mann am Morgen im Zug in Koblenz sein Handy liegen gelassen hatte. «Das Handy ist mir egal! Es geht mir um die Bilder und Videos!», schrieb die Frau, die ihr acht Wochen altes Baby Liam verloren hat. Der Zug war in Richtung Köln unterwegs.