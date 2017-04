Nach warmen Tagen kommt noch mal Bodenfrost

Frost glitzert auf einem Grashalm. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Der Frühling in Rheinland-Pfalz und Saarland macht eine kurze Verschnaufpause: Nach milden Tagen gibt es in der Nacht auf Freitag örtlich Bodenfrost und Nebelfelder. Vor allem in höheren Regionen kann es mit zwei bis null Grad empfindlich kalt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Andernorts liegen die Temperaturen zwischen vier und zwei Grad.