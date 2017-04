Nasse und kühle Osterfeiertage erwartet

Der Samstag beginnt mit Regen, der von der Eifel über den Westerwald in die Pfalz zieht. Nachmittags bleibt es zumindest nördlich des Hunsrücks trocken. Die DWD-Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen elf und 14 Grad. In der Nacht zum Ostersonntag ist in den höheren Lagen Bodenfrost möglich.

Am Sonntag lockert es nur am Vormittag ein wenig auf. Danach regnet es immer wieder, oberhalb von 700 Metern fällt sogar Schnee. Auch für den Ostermontag ist keine Besserung in Sicht. Es bleibt wolkig und regnerisch. Mehr als elf Grad seien nicht zu erwarten, so die DWD-Meteorologen. In der Nacht zum Dienstag sinkt die Schneefallgrenze sogar auf 200 Meter.