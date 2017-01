Nasskalter Winter: Warnung vor Glätte am Morgen

Ein Fußgänger geht über eine stark vereiste Straße. Foto: Jens Wolf dpa/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Nach einem frostigen Wochenende geht der Winter in Rheinland-Pfalz mit nasskaltem Schmuddelwetter weiter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen leicht an.