Neue Spielbankerlaubnis für Mainz, Trier und Bad Ems

Sie gilt vom 1. April 2017 an für zehn Jahre. Damit werden sowohl die bisherigen Räumlichkeiten als auch die 140 Mitarbeiter in den drei Städten übernommen. Die Erlaubnis kann auf Antrag des Unternehmens einmalig um fünf weitere Jahre verlängert werden. Die neue Gesellschaft um die Geschäftsführer Michael Seegert und Gerhard Wilhelm möchte in Zukunft wieder mehr klassische Spiele wie Poker, Roulette oder Black Jack anbieten.

In Rheinland-Pfalz werden Spielbanken im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern nicht staatlich, sondern von privaten Unternehmen betrieben. Neben Mainz, Trier und Bad Ems gibt es im Land drei weitere Spielbankorte: Bad Neuenahr mit den Zweigspielbetrieben Bad Dürkheim und Nürburg am Nürburgring. Die Erlaubnis für diese drei Standorte endet am 31. Dezember 2020.