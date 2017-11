Neue Zentralstelle gegen Terrorismus kommt nach Koblenz

Schild vor Justizzentrum in Koblenz. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die neue Landeszentralstelle gegen Terrorismus und Extremismus in Rheinland-Pfalz soll in Koblenz eingerichtet werden. Sie werde bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt, teilte das Justizministerium in Mainz auf Anfrage mit.