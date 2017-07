Neues Konzept soll Polizisten bei Anschlägen Waffengleichheit bieten

(dpa/lrs) - Die Szenerie hat etwas Erschreckendes. Vor einer Grillhütte im Pfälzerwald liegt ein Mann unter einem qualmenden Auto, er ist verletzt und schreit - ebenso eine junge Frau, die nur wenige Meter entfernt am Boden liegt und sich ihren blutenden Arm hält. Der 36-jährige Streifenpolizist Jan Holzhauser und drei Kollegen sollen klären, was los ist. Sie fahren nicht mit dem Polizeiwagen vor, sondern halten in der Entfernung. Vorsichtig nähern sie sich zu Fuß, sie sind anders ausgerüstet als Streifenpolizisten es sonst sind: Mit dicker Schutzweste, neuartigem Helm und Maschinenpistole im Anschlag sondieren sie die Lage.



Glücklicherweise ist die Szenerie bei Enkenbach-Alsenborn kein Ernstfall. Holzhauser und seine Kollegen führen am Mittwoch ein neues Einsatzkonzept vor - eigens entwickelt für «lebensbedrohliche Einsatzlagen» der Streifenbeamten wie es zum Beispiel ein Terroranschlag ist. Wichtiger Bestandteil ist die Ausrüstung: Jeder Beamte trägt einen Titanhelm mit einem Gewicht von 2,3 Kilogramm, eine zehn Kilo schwere Schutzweste mit Keramikplatten und eine nachgerüstete Maschinenpistole, mit der sich besser aus größerer Entfernung schießen lässt. Knapp 20 Kilo Extragewicht kommen so zusammen. Alle 400 Funkstreifenwagen im Land erhielten je zwei dieser Ausrüstungen für den Notfall, sagt Innenminister Roger Lewentz (SPD).



Dass das Ministerium seinen Fokus auf die rund 3600 Streifenbeamten im Land richtet, hat seinen Grund. Die Terroranschläge in London, Paris und Berlin hätten gezeigt, dass Streifenwagenbesatzungen die ersten seien, die am Tatort einträfen, sagt der Minister. Dort hätten sie es oft mit Tätern zu tun, die schon im Krieg gekämpft haben und an Kriegswaffen ausgebildet wurden und welche dabei haben. Auf diese neue Herausforderung müsse man sich einstellen. «Wir brauchen Schutzausstattung, wir brauchen Waffen, wir brauchen Training, damit wir dem begegnen können», sagt Lewentz. «Es ist wichtig, dass wir Waffengleichheit haben.»



Bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn üben die Beamten, wie sie sich mit der schweren Ausrüstung bewegen und damit schießen. Und sie üben praktische Einsätze. In Holzhausers Szenario geht es darum, dass ein Unbekannter vor der Grillhütte mit dem Auto in eine Gruppe gefahren ist, mit dem Messer in der Hand aus dem Auto springt und in die Grillhütte läuft, wo noch weitere junge Menschen sind.



Der Anschlag auf die Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» in Paris habe gezeigt, dass die Beamten wie in einem Käfig hilflos den Kugeln der Terroristen ausgesetzt seien, wenn sie mit dem Auto vorführen, sagt Lewentz. Das wird nun berücksichtigt. Entsprechend halten Holzhauser und Co. bei der Übung mit Abstand zum Tatort.



Die vier Beamten befragen Flüchtige, die ihnen entgegenlaufen, nach dem Täter und melden die Erkenntnisse per Funk in die Zentrale. Dann nähern sie sich der Hütte, aus der ein Mann mit Messer stürmt. Er ergibt sich, lässt sich fesseln. Während sich zwei Beamte um ihn kümmern, sichern die anderen beiden die Gegend ab und halten nach mutmaßlichen Komplizen Ausschau.



Nachdem sie die Hütte kontrolliert haben, kümmern sie sich um die Verletzen, legen Druckverbände an und sprechen Mut zu. «Ich bin der Stephan, ich bin bei Ihnen», sagt einer. Denn auch die Versorgung der Verletzten gehört zum neuen Konzept. Die Beamten haben deshalb auch eine Tasche mit Notfallmedizin dabei.



Bei strahlendem Sonnenschein schwitzen Holzhauser und seine Kollegen unter der der schweren Montur. Aber es hilft nichts. «Deutsche Polizisten müssen damit rechnen, dass sie in solche Situationen kommen können», sagt der 36-Jährige. Deshalb sei es enorm wichtig, sich auf einen solchen Einsatz mental einzustellen.