Neues Oldtimer-Museum an der Mosel öffnet im Juli seine Tore

Gebaut wird es im Fabrikhallen-Stil der frühen Nachkriegszeit. Dahinter steht der Unternehmer Bernd Benninghoven, der bereits mehr als 180 Oldtimer der 1930er bis 1970er Jahre gesammelt hat. Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Unternehmer dem TV seine Idee vorgestellt.



Manche sind noch in seiner Restaurierungswerkstatt in Wittlich. Andere wurden laut van Stek in sehr gutem Zustand gekauft und warten in mehreren Hallen auf ihren großen Auftritt. Star der Schaustücke sei das Sportcoupé «DKW 3=6 Monza», von dem nur rund 30 Exemplare gebaut worden seien. Das Coupé kam zusammen mit dem kompletten Bestand eines niederländischen Auto Union-Museums, dessen Besitzer gestorben war, in die Eifel.

Das Museum in Bernkastel-Kues soll hinter einer Backsteinfassade auf drei Ebenen in zeitgenössischem Ambiente Autos, Motorräder und Transporter zeigen. Geplant ist, die Sammlung ständig zu vergrößern. In dem Komplex werden auch ein großer Tagungsraum und ein Restaurant mit 120 Plätzen sein.