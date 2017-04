Notrufmelder an der Landesgrenze besonders oft genutzt

Ein Lastwagen fährt an einer Autobahnnotrufsäule vorbei. Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Blankenheim (dpa/lrs)) Alle zehn Minuten rufen Autofahrer über eine der orangefarbene Meldesäulen an Autobahnen um Hilfe. Einer der am häufigsten genutzten Melder steht an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.