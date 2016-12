Nürburgring setzt Hoffnung auf neue Formel-1-Besitzer

Ring-Geschäftsführer Mirco Markfort sagte der «Rhein-Zeitung» (Dienstag): «Die neuen Eigentümer haben zumindest öffentlich verkündet, dass man sich mit den Rennstrecken über die Konditionen unterhalten will.» Allerdings betonte er auch: «Klar, wir wollen die Formel 1. Aber nicht zu jedem Preis. Es muss sich auch für uns rechnen.»

Das US-Unternehmen Liberty Media hatte die Anteile des bisherigen Formel-1-Eigentümers CVC gekauft und will die Rennserie mit neuen Konzepten attraktiver und p

rofitabler machen. Geschäftsführer bleibt vorerst der Brite Bernie Ecclestone. Der Nürburgring hatte im Streit um Geld 2015 die Formel 1 verloren. Das im selben Jahr nach Mendig abgewanderte traditionsreiche Musikfestival «Rock am Ring» kehrt vom 2. bis 4. Juni 2017 wieder an die Eifel-Rennstrecke zurück.

2016 haben nach Markforts Angaben mehr als eine halbe Million Menschen die sonstigen Sportspektakel am Nürburgring besucht. Für 2017 kündigte er zwei weitere Musikfestivals an: «Nürburgring Olé» für Ballermann-Party-Fans Mitte August und das Electronic-Dance-Music-Spektakel «New Horizons» Ende August. Für weitere Informationen war am Nürburgring am Dienstag vorerst niemand zu erreichen. 2017 feiert die Rennstrecke ihren 90. Geburtstag.