Nur 24 Betriebe haben Eiswein angemeldet

Weintrauben der Rebsorte Silvaner. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv Foto: dpa

(Bad Kreuznach (dpa/lrs)) Nur 24 Wein-Betriebe versuchen in diesem Winter eine Eisweinlese. Das sei die niedrigste Zahl an Anmeldungen seit der Einführung der Meldepflicht vor vier Jahren, erklärte der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler, am Montag.