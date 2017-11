Nur zwei Mönche im Kloster Himmerod: Gespräche über Zukunft

Die Abteikirche des Klosters Himmerod im Grünen. Foto: Harald Tittel/Archiv Foto: dpa

(Großlittgen (dpa/lrs)) Nur noch zwei Mönche leben in dem riesigen bisherigen Zisterzienser-Kloster Himmerod in der Eifel. Die anderen vier seien bereits in anderen Klöstern in Deutschland untergekommen, sagte der ehemalige Abt der Abtei, Pater Johannes Müller, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.