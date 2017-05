Obdachloser und Polizisten retten Drogenabhängigen

Blaulicht an Polizeiauto. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Dank der Hilfe eines Obdachlosen und des schnellen Eingreifens von Bundespolizisten ist ein Drogenkonsument im Koblenzer Hauptbahnhof gerettet werden. Der Obdachlose habe den Mann am Montagabend in der Damentoilette der Tiefgarage gefunden und die Rettungsleitstelle informiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.