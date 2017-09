Ost trifft West an der Ampel

Anlass für die vorübergehende Aktion sind die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die in diesem Jahr in der Stadt veranstaltet werden.

«Ost meets West: Was wäre ein schöneres Symbol für den Tag der Deutschen Einheit», sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SOD) bei der Einweihung über die beiden Figuren. Sie stehen am Fischtorplatz. Nach dem Tag der Deutschen Einheit solle das Ost-Ampelmännchen gegen eine Signal-Maske mit einem Mainzelmännchen ausgetauscht werden. Das Ost-Ampelmännchen kommt aus der DDR und ist ein beliebtes Andenken und Sinnbild von «Ostalgie».

Bereits im November vergangenen Jahres war das Mainzelmännchen «Det» auf einer Ampel am Mainzer Neubrunnenplatz angebracht worden. Nach einer Ampel nahe des ZDF-Sitzes im Stadtteil Lerchenberg, die bereits seit zwei Wochen in Betrieb ist, sollen bis Ende des Jahres noch Mainzelmännchen-Ampeln an drei anderen Standorten folgen, teilte ein Sprecher der Stadt mit.