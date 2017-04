Ostermärsche in Rheinland-Pfalz und Saarland

Der evangelische Pfarrer und Vorsitzende der «Friedensinitiative Westpfalz», Detlev Besier, sagte, er gehe davon aus, dass in Kaiserslautern am (heutigen) Samstag zwischen 50 und 100 Menschen unter dem Motto «Gegen den Hass» demonstrieren werden. Ein Friedensgebet ist am Westtor der US Air Base Ramstein geplant.

Ebenfalls am (heutigen) Samstag treffen sich Friedensaktivisten zum Mainz-Wiesbadener Ostermarsch 2017. Unter dem Motto «Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt!» haben die Organisatoren nach Angaben der Behörden bis zu 300 Teilnehmer angemeldet. Der Abschluss ist nahe des Mainzer Doms.

Im Saarland machen sich Friedensaktivisten unter der Überschrift «Macht Frieden. Für zivile Lösungen!» auf den Weg durch Saarbrücken. Bei der Demo, die an der Johanneskirche startet, rechnen die Organisatoren 200 mit Menschen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der Abschluss ist am St. Johanner Markt.