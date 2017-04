Ostern endet regnerisch: Der Winter klopft nochmal an

Radfahrerin mit Regenschirm. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Die letzten Ostereiersucher müssen sich wasser- und winddicht anziehen. In Rheinland-Pfalz und Saarland bläst am Montag der Wind und es regnet aus dichten Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. In den Hochlagen schneit es sogar.