Parteien zu Jamaika-Abbruch: Kritik und Blick auf Neuwahlen

Der Abbruch der Jamaika-Gespräche durch die FDP sorgt in Rheinland-Pfalz für Kritik zwischen Union und Liberalen. CDU-Vizechefin Julia Klöckner warf der FDP über Twitter «gut vorbereitete Spontanität». «Anständig wär es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können», schrieb die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende, die bei den Gesprächen die Arbeitsgruppe Landwirtschaft leitete. «Wir gehen weiter respektvoll mit allen um und respektieren die Entscheidung.» FDP-Chef Christian Lindner hatte den Abbruch der Sondierungen mit CDU, CSU und Grünen mit fehlendem Vertrauen begründet.

Der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sie sei für das Ende der Gespräche verantwortlich. «#Merkel ist gescheitert. Sie wollte schwarz-grüne Politik machen und sich auf die Anliegen der @fdp nicht einlassen», schrieb das FDP-Präsidiumsmitglied per Twitter. Merkel sei es um ihren Machterhalt gegangen, der FDP um ihre Inhalte. Wissing war auch bei den Verhandlungen in kleiner Runde in Berlin dabei.

FDP-Landtagsfraktionschefin Cornelia Willius-Senzer hält das Ende der Gespräche für konsequent. «Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit», sagte Willius-Senzer in Mainz. Die FDP sei für eine Trendwende angetreten. «Mir blutet das Herz nicht.» In Rheinland-Pfalz hätten sich SPD, FDP und Grüne bei Verhandlungen für eine Ampel-Koalition 2016 in der Einwanderungspolitik einigen können. Für den FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin hat das Scheitern keine Folgen für die Landesregierung. Die Ampel wolle das Land voranbringen und es gebe gemeinsames Vertrauen, sagte er. «Beides hat in den Sondierungsgesprächen nicht stattgefunden.»

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer lehnt eine Koalition von Union und SPD ab. «Für mich ist es keine Option, dass die SPD als Ersatzrad aus dem Kofferraum gezogen wird», sagte er. Sie habe von den Wählern den Auftrag bekommen, die Opposition anzuführen. Eine schwarz-grüne Minderheitsregierung und eine Neuwahl 2018 hält er nicht für abwegig: «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Merkel erleben.» Die Grünen hätten ihre Kompromissfähigkeit ausgebaut. Es sei aber eine Frage der Zeit, wie lange Christdemokraten noch loyal gegenüber Merkel seien. An einem «FDP-Bashing» wolle er sich nicht beteiligen. Der SPD-Spitzenkandidat einer möglichen Neuwahl sei «naturgemäß» Parteichef Martin Schulz.

Die Grünen im Landtag sehen sich vorbereitet. «Wir sind auch für Neuwahlen gerüstet», sagte Fraktionsvorsitzender Bernhard Braun. «Wir weinen jetzt nicht, sondern wir gucken in die Zukunft.» Die Grünen hätten «1a» verhandelt. Kohleausstieg, Klimaschutz und humane Flüchtlingspolitik blieben weiter wichtig. Ein Jamaika-Bündnis ist für Braun nicht generell vom Tisch: «Ich glaube, dass man jetzt nicht insgesamt von Scheitern sprechen kann. (...) Ich sehe aber für die Grünen, dass wir gestärkt daraus hervorgehen.»

AfD-Landeschef Uwe Junge glaubt nicht, dass Merkel sich wird halten können. «Ich glaube, dass die Ära Merkel mit diesem Scheitern der Sondierungen beendet ist», sagte Junge, der über Jahrzehnte CDU-Mitglied war. Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich als Führungspersönlichkeit zu präsentieren.