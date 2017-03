Pensionsfonds: Landtag kommt zu Sondersitzung zusammen

Der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Koblenz hat am 22. Februar nach einem Normenkontrollantrag der CDU-Fraktion entschieden, dass die Zuführungen an den Pensionsfonds nicht als Darlehen und damit als Investitionen eingestuft werden dürfen. Weil so die Obergrenze für Kredite überschritten wurde, verstieß auch das Landeshaushaltsgesetz 2014/15 gegen die Verfassung.

Klöckner hatte am vergangenen Freitag gefordert, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse klar Stellung dazu nehmen. Die Landesregierung respektiere, «dass der Verfassungsgerichtshof die Verfassungsmäßigkeit des Pensionsfonds anders einschätzt als wir das als Regierung getan haben», sagte Dreyer am Dienstag. «Wir werden daraus Konsequenzen ziehen.» Für die Regierung soll zum Abschluss der Sondersitzung Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sprechen, die bereits einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Altersversorgung bis zur Sommerpause angekündigt hat.