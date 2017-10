Personalquerelen: Landtag appelliert an Verantwortung des Medizinischen Diensts der Krankenkassen

Der pflegepolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Michael Wäschenbach, kritisierte, dass die Versicherten derzeit dreimal so lange auf ein Gutachten oder einen Bescheid warten müssten wie üblich. Die CDU betrachte «die Fehlentwicklungen beim MDK mit großer Sorge». Schuld an der Misere seien nicht die Mitarbeiter des MDK, sondern Management, Verwaltungsrat und Verantwortliche der Landesregierung. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge forderte die Regierung auf, ihre Aufsicht konsequent wahrzunehmen.

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bekräftigte, dass sie den MDK «engmaschig monitoren», also in seiner Arbeit überprüfen, und «Missstände und drohende Fehlentwicklungen auch in der Öffentlichkeit klar benennen» werde. Ziel müsse es sein, dass der MDK seine Aufgaben «kompetent, engagiert, den Menschen zugewandt» erfülle. Dazu gehöre es auch, die Bearbeitungszeiten bei den Pflegegutachten wieder auf ein normales Maß zurückzuführen.

Die bereits vier Jahre zurückliegende Kündigung des früheren MDK-Geschäftsführers beschäftigte am Mittwoch auch das Oberlandesgericht Koblenz, nachdem das Landgericht Mainz diese aus formalen Gründen für unwirksam erklärt hatte. Der MDK warf dem früheren Geschäftsführer Pflichtverletzungen und zu hohe Bezüge vor. Das OLG Koblenz regte am Mittwoch eine gütliche Einigung an; ansonsten will das Gericht am 7. Februar kommenden Jahres ein Urteil verkünden.