Peter Kohlgraf wird neuer Mainzer Bischof

Papst Franziskus ernannte den bisherigen Dekan des Fachbereichs Praktische Theologie an der Katholischen Hochschule Mainz für das traditionsreiche Amt, wie die Bischöfliche Pressestelle am Dienstag mitteilte. Der 50-Jährige, der auch Pfarrvikar in der Pfarrgruppe Wörrstadt im Dekanat Alzey/Gau-Bickelheim ist, übernimmt den Dienst für die mehr als 700 000 Katholiken des Bistums in Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein Termin für seine Bischofsweihe steht laut Bistum noch nicht fest.

Kohlgraf wurde am Erzbischöflichen Priesterseminar in Köln ausgebildet und im Kölner Dom 1993 zum Priester geweiht. Mehrere Jahre war er als Seelsorger und Religionslehrer in Schulen im Erzbistum Köln tätig. Im Jahr 2000 promovierte er in Bonn, im Jahr 2010 habilitierte er sich in Münster. 2012 ernannte ihn Lehmann zum Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz.

Kardinal Lehmann, der weiter in Mainz wohnt, gilt als einer der prominentesten deutschen Katholiken. Er war 33 Jahre lang Bischof in Mainz, ehe er vor knapp einem Jahr zu seinem 80. Geburtstag in den Ruhestand ging. Als langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Buchautor genießt er weltweit Ansehen. Mit zahlreichen Beiträgen prägte er immer wieder Debatten in der Öffentlichkeit mit.

Für einige Monate gab es in den benachbarten Bistümern Mainz und Limburg vor einiger Zeit eine Doppelvakanz. In Limburg hatte Franz-Peter Tebartz-van Elst 2014 seinen Posten verloren, weil er unter anderem wegen der Kostenexplosion beim Bau des neuen Bischofssitzens in der Kritik stand. Im Juli vergangenen Jahres folgte auf ihn Georg Bätzing.