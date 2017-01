Pläne für Sprengstoffexplosion in Kaiserslautern? - Polizei nimmt zwei Männer fest

Symbolbild zum Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK) der Polizei Frankfurt. Foto: dpa

(Kaiserslautern/Kusel) Wegen möglicher Planungen einer Sprengstoffexplosion an Silvester in der Innenstadt von Kaiserslautern hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Kreis Kusel und einen 24 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Das teilten das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mit.