Im Text zu einem Foto, das den Winzling auf einer Polizeimütze zeigt, bezeichneten die Beamten das Tier schon als ihr «Maskottchen». Mit einem lustigen Smiley versehen schrieb die Polizei: «Wenn er mal groß ist, möchte er #Streifenhörnchen werden.»Das Tier sei am Morgen vor der Tür des Polizeipräsidiums gefunden worden, sagte ein Sprecher. Zunächst hätten die Beamten das Eichhörnchen an die Feuerwehr gegeben, die Peter ins Tierheim bringen wollte. Da sich dort aber niemand mit Eichhörnchen auskenne, sei der Kleine zurückgekommen. Nun kümmere sich die Polizei im Neustadtrevier um Peter, bis er in eine Eichhörnchenaufzuchtstelle im Hunsrück gebracht werden könne.