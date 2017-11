Polizei bringt kleinem Mädchen in Koblenz gestohlenes Kaninchen zurück

(Koblenz (dpa/lrs)) Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat eine Vierjährige ihr gestohlenes Kaninchen schnell wieder in die Arme schließen können. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Tier am Wochenende in Koblenz samt Trinkflasche, Fressnapf und Faltgitter aus dem Hof eines Wohnhauses verschwunden.