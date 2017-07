Polizei durchsucht 28 Objekte der Reichsbürgerbewegung

Die Polizei kämpft häufig mit dem Weltbild von Reichsbürgern. Nun gibt es Zahlen, wie viele Szene-Angehörige es in Rheinland-Pfalz gibt. Foto: dpa Foto: Jochen Lübke (g_pol3 (dp)

(München (dpa/lby)) Bei Durchsuchungen von 28 Objekten der Reichsbürgerbewegung ist ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden, zahlreiche Beweismittel wurden sichergestellt. Mehr als 200 Polizisten und Spezialeinheiten waren bei den Aktionen in Bayern und in Rheinland-Pfalz im Einsatz.