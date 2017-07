Polizei entdeckt Cannabisplantage in saarländischem Garten

Hanf-Pflanzen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken/Saarwellingen (dpa/lrs)) Die Polizei hat in einem Garten im saarländischen Saarwellingen eine Cannabisplantage entdeckt. In dem Gewächshaus hätten sich etwa 100 Pflanzen befunden, berichtete die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch.